Lo scorso 6 di agosto non si era presentato, oggi invece Alessandro Basciano si è recato in Commissariato a Milano dove gli è stato applicato e attivato il braccialetto elettronico dopo la denuncia per stalking da parte dell’ex Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano e la denuncia di Sophie Codegoni

La vicenda tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è molto noto, con lei che ha denunciato il deejay per stalking.

Basciano avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico già a maggio ma, per carenza di dispositivi, l’applicazione era slittata. Il 6 agosto, il deejay avrebbe dovuto presentarsi in Commissariato a Milano per farsi applicare il dispositivo ma non si è presentato, rimanendo a Ibiza. Il suo avvocato ha giustificato l’assenza del suo assistito asserendo che Basciano lavora tutta l’estate all’estero e che l’avviso che avrebbe dovuto presentarsi in Commissariato è arrivato solo sabato scorso e il deejay non ha potuto liberarsi.

Alessandro Basciano si presenta in commissariato: applicato e attivato il braccialetto elettronico

