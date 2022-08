Alex Belli e Delia Duran a Pechino Express: “Ora è ufficiale”

Alex Belli e Delia Duran concorrenti di Pechino Express come Gli ex gieffini. Con loro altri Vip non annunciati.

Alex Belli e Delia Duran dovrebbero essere tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, in partenza martedì 6 settembre 2022 su Tv8. Secondo alcune indiscrezioni, la loro presenza è “ufficiale“.

Alex Belli e Delia Duran a Pechino Express

Stando a quanto sostiene Pipol Tv, Alex Belli e Delia Duran sono concorrenti della nuova edizione di Pechino Express.

Il reality itinerante, per la prima volta trasmesso in chiaro su Tv8, apre i battenti martedì 6 settembre, per cui il cast dovrebbe essere al completo. Lo staff del programma condotto da Costantino Della Gherardesca ha presentato le coppie in gioco e Alex e Delia non sembrano esserci. Sono stati annunciati: Alex Schwazzer, Bruno Fabbri, Ciro e Giovambattista Ferrara, Barbascura X e Andrea Boscherini, Rita Rusic e Cristiano di Luzio, Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Victoria Cabello e Paride Vitale, Fru e Aurora Leone, Nikita Pelizon e Helena Prestes, Bugo e Cristiano Dondi, Sasha Sabbioni e Natasha Stefanenko.

Perché Belli e Duran non figurano tra i concorrenti?

“Provini che vanno, provini che nascono. Il nuovo cast di Pechino Express sta prendendo forma per la prossima edizione condotta da Costantino della Gherardesca. I papabili nomi potrebbero celarsi tra questi vip“, ha scritto Pipol Tv. Nella lista condivisa su Instragram ci sono anche Alex Belli e Delia Duran, che dovrebbero prendere parte al reality itinerante come Gli ex gieffini.

Pechino Express, non solo Belli e Duran: gli altri Vip non annunciati

Mentre lo staff di Pechino Express ha annunciato il cast, Pipol Tv aggiunge altri nomi ai concorrenti già svelati. Secondo il portale, oltre ad Alex Belli e Delia Duran ci sono altri Vip in lizza: “Le cantanti Paola e Chiara, Le tenniste Francesca Schiavone e Flavia pennetta, Gli isolani Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, più una coppia di influencer che rappresenterà la generazione ‘Z’. Ma il tutto è work in progress“.

Al momento, è bene sottolineare che questi nomi non sono stati ufficializzati. Possibile che entreranno in gioco per coprire eventuali infortuni? Staremo a vedere.