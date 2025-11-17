Alex Belli svela verità sulla paternità e il suo legame con Delia Duran

Negli ultimi tempi, il mondo del gossip è stato travolto dalle notizie riguardanti Alex Belli e Delia Duran, in particolare per quanto concerne la loro imminente paternità. L’attore e fotografo ha deciso di fare chiarezza su diverse voci circolanti, in particolare quelle legate alla sua fertilità e alla natura del suo rapporto con Delia.

Un amore esclusivo e autentico

Durante un’intervista con Fanpage.it, Belli ha sottolineato che il loro legame è esclusivo e non aperto, come alcuni insinuavano. L’attore ha affermato che la percezione del loro rapporto, emersa durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è stata in parte influenzata dal contesto televisivo e dall’intrattenimento. Infatti, ha spiegato che, sebbene ci fosse una certa dose di verità nelle sue affermazioni, la maggior parte era finalizzata a intrattenere il pubblico. “Il nostro amore è autentico e non ha nulla a che vedere con scambi di coppia o simili”, ha dichiarato.

Le voci sulla fertilità

Un altro aspetto delicato affrontato da Belli è stato il commento della sua ex moglie, Katarina Raniakova, che nel 2019 aveva espresso dubbi sulla possibilità che l’attore potesse diventare padre. In risposta, Alex ha chiarito di aver intrapreso azioni legali contro di lei per diffamazione, sostenendo di non aver mai avuto problemi di fertilità. “Le sue affermazioni sono false e di cattivo gusto. Non ho mai rivelato i suoi insuccessi e ho sempre rispettato le sue scelte”, ha aggiunto, evidenziando che la questione è stata mal interpretata.

La gravidanza di Delia Duran

Alex ha rivelato che lui e Delia stavano cercando di avere un figlio da tempo. “Non è stato un percorso ossessivo, ma ci stavamo provando”, ha spiegato. Fortunatamente, non hanno dovuto ricorrere a procedure di fecondazione assistita, poiché poco dopo un viaggio a Napoli, dove Delia si era seduta sulla famosa ‘sedia della fertilità’, hanno scoperto di essere in attesa. “Il nostro bambino è un dono inaspettato”, ha aggiunto Belli con entusiasmo.

La reazione del pubblico e le critiche

Con l’annuncio della gravidanza, i fan e i detrattori non hanno tardato a esprimere le loro opinioni sui social media, con insinuazioni sulla paternità. Alex ha affrontato queste critiche con leggerezza, affermando che si è divertito a leggere i commenti, ma ha anche chiarito che non c’era nulla di vero in queste speculazioni. “È stato tutto un grande fraintendimento. La tv è intrattenimento e certe dinamiche sono state amplificate per attirare l’attenzione”, ha spiegato, rimarcando la differenza tra la realtà e il mondo dello spettacolo.

Infine, Belli ha ribadito che la sua esperienza al Grande Fratello era una sorta di show, dove ogni concorrente doveva inventarsi qualcosa per mantenere alta l’attenzione del pubblico. “Era come essere su un set, dove ci si aspettava di intrattenere. Non ci si può comportare come in una vacanza; ci sono aspettative e responsabilità”, ha concluso.