Alex Belli sogna di tornare al Grande Fratello, ma ad una condizione. L’ex concorrente, ospite del programma radiofonico Turchesando, non apprezza molto questa edizione del reality.

Alex Belli vuole tornare al Grande Fratello

Ospite del programma radiofonico Turchesando, Alex Belli ha parlato dell’edizione attuale del Grande Fratello. Si è detto deluso da alcuni concorrenti, tanto da ammettere che non entrerebbe mai in gioco adesso perché questo non è il suo game. “Io ho fatto tanti programmi e reality e molti li rifarei. Se entro al Grande Fratello? No, sono in partenza per altri posti“, ha confessato l’attore.

La condizione di Alex Belli

Alex ha dichiarato che non entrerebbe in gioco in questo Grande Fratello, ma non esclude una nuova partecipazione in futuro. Ha dichiarato:

“Se non ci penso? Questo non è il mio game. Ti dico la verità. Io non rinnego mai quello che ho fatto. Anzi, come dicevo rifarei molte di queste, come L’Isola, Ballando con le Stelle e rifarei anche il Grande Fratello! Però c’è un punto, questi sono programmi che io voglio fare dall’inizio. Non entro mai in corsa all’interno di trasmissioni già avviate con dinamiche in corso. Altrimenti non è il mio game“.

Alex Belli: il pensiero sui concorrenti del Grande Fratello 2023

In merito ai concorrenti del Grande Fratello 2023, Alex Belli ha dichiarato: