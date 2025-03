Alex Soldati svela tutto su Lacerenza: cosa accadeva davvero in Gintoneria

Il trader finanziario, influencer e trapper Alex Soldati ha svelato cosa accadeva davvero all’interno del locale milanese di Davide Lacerenza, la Gintoneria. Ecco cosa ha detto.

Alex Soldati svela tutto su Lacerenza

Nel corso di una intervista a La Zanzara su Radio24, Alex Soldati e la fidanzata Katsiaryna Bondarava, hanno parlato di Davide Lacerenza, arrestato assieme alla compagna e socia Stefania Nobile, e del loro locale, ora sotto sequestro, la Gintoneria. Soldati e fidanzata erano infatti assidui frequentatori del locale di via Napo Torriani a Milano. Per quanto riguarda la droga, Alex Soldati ha detto: “la cocaina Davide Lacerenza la offriva sempre, ma non la vendeva.“ Soldati ha aggiunto che in Gintoneria ha speso circa 40mila euro in due anni e che ci andava quasi tutte le sere. Poi ha parlato di ciò che accadeva ne privé.

Alex Soldati e la fidanzata Katsiaryna Bondarava hanno raccontato anche quello che accadeva nel privé de la Gintoneria. Ecco le sue parole della donna: “nel privé una ragazza qualunque poteva diventare escort ma nessuna era reclutata da Lacerenza e nessuna è mai stata obbligata. Io e Alex una volta abbiamo pagato 150 euro una ragazza per fare una cosa a tre, lei all’inizio voleva 1.000 euro. Si chiamava Elena e non sapevamo che facesse la escort. Ho pagato con il pos e Davide ha girato i soldi a lei. Davide ha fatto l’errore di mettere una bottiglia del valore di 2.000 a 2.500 e dare poi quei 500 euro alla ragazza, ci rimetteva anche l’iva. Ha fatto anche del bene.”