Alghero, operatore ecologico spara ai colleghi e poi si uccide

Dramma ad Alghero dove un operatore ecologico ha sparato a due suoi colleghi per poi suicidarsi: i due uomini sono feriti alle gambe

La vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 30 dicembre, ad Alghero, dove un operatore ecologico ha sparato dei colpi di arma da fuoco contro due dei suoi colleghi per poi rivolegere la pistola contro sè stesso e suicidarsi.

Tragedia ad Alghero, operatore ecologico spara a due colleghi e poi si suicida

La tragedia si è consumata in pochi e concitati attimi della mattina di oggi, nei pressi dell’ecocentro di Ungias Galantè, nella zona artigianale della città, quando un operatore ecologico ha iniziato a sparare contro due colleghi. L’uomo, armato di pistola, ha rivolto l’arma contro le gambe dei due e li ha colpiti. In un secondo momento, l’operatore ecologico ha rivolto l’arma verso sè stesso, aprendo ancora una volta il fuoco, per suicidarsi.

L’intervento dei soccorsi e il ricovero dei colleghi

Sul posto sono giunti i medici del 118 a bordo di due ambulanze e i carabinieri dell’Arma. I soccorsi sono stati chiamati da una quarta persona presente sul posto al momento dell’aggressione. Entrambi i due colleghi feriti sono stati trasportati in ospedale e, seppur feriti alle gambe, non sono in pericolo di vita.