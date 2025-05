Un intervento chirurgico a New York

Alice Campello, nota influencer e moglie del calciatore Alvaro Morata, ha recentemente rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico a New York. La decisione di rendere pubblica la sua esperienza è stata motivata da un episodio sgradevole avvenuto durante il suo ricovero. Alcuni passanti, riconoscendola, hanno scattato foto di nascosto mentre si trovava in sedia a rotelle, per poi inviarle ai giornalisti.

Questo comportamento ha spinto la Campello a voler raccontare la sua storia prima che venisse diffusa senza il suo consenso.

La reazione dell’influencer

In un post su Instagram, Alice ha espresso il suo disappunto per la violazione della sua privacy, definendo l’accaduto “tremendo”. Ha spiegato che, sebbene l’intervento non fosse grave, la situazione l’ha costretta a rimanere lontana dal marito, che in quei giorni festeggiava la vittoria del campionato turco con il Galatasaray. La Campello ha voluto rassicurare i suoi follower, sottolineando che non si tratta di un problema serio, ma ha anche evidenziato l’importanza del rispetto della privacy, specialmente in momenti delicati come quelli legati alla salute.

Il supporto della comunità

La vicenda ha suscitato una forte reazione tra i fan e i sostenitori di Alice, che hanno espresso solidarietà nei suoi confronti. Molti hanno commentato la sua scelta di condividere la propria esperienza, riconoscendo il coraggio di affrontare pubblicamente una situazione così personale. La Campello ha ricevuto messaggi di incoraggiamento e affetto, dimostrando che, nonostante le difficoltà, la comunità è pronta a sostenerla. Questo episodio mette in luce non solo la vulnerabilità delle figure pubbliche, ma anche la necessità di un dialogo più aperto sulla privacy e il rispetto reciproco.