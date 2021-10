Alitalia, oggi ultimo volo: cosa cambia per i passeggeri dal 15 ottobre con il debutto di Ita e con l'arrivo di nuove rotte e nuove destinazioni

Alitalia dice addio ai cieli e lo fa oggi, 14 ottobre, con il suo ultimo volo: cosa cambia per i passeggeri dal 15 ottobre con il debutto di Ita è appannaggio di una rivoluzione “a metà”, perché i colori della vecchia “compagnia di bandiera” resteranno ancora per un po’, ma su nuove rotte e con la promessa di una flotta potenziata.

I freddi numeri del calendario dicono comunque che l’ultimo volo di Alitalia decollerà da Cagliari alle 22.05.

Alitalia, oggi ultimo volo: decollerà da Cagliari per Fiumicino alle 22.05

A quell’ora il volo AZ 1586 per Roma Fiumicino con atterraggio alle 23.10 segnerà a suo modo la fine di un’epoca. Dopo 74 anni Alitalia dice addio ai cieli del paese e del mondo e da stasera i 98 aeromobili della flotta rulleranno tutti negli hangar di Fiumicino e Linate.

E da domani, cosa accadrà? Come cambieranno le cose per l’ex compagnia di bandiera e soprattutto per i passeggeri? Da un punto di vista “scenografico” per adesso molto poco.

Da Alitalia a Ita, oggi ultimo volo ma la livrea non andrà subito in pensione

Perché? Perché la subentrante Ita non ha diritto al marchio Alitalia, quindi a modificarlo, e per i primi giorni i passeggeri potrebbero viaggiare con il vettore Ita ma con i “colori” e il logo di Alitalia invariato.

La spiegazione è tecnica: la gara d’appalto sul marchio è andata deserta ma pare che entro lunedì la faccenda potrebbe essere risolta con un’offerta. Manca un brand e manca una linea dunque, ma le nuove rotte, quelle ci sono. Ita servirà 45 destinazioni con 61 rotte.

Benvenuta Ita, addio Alitalia, oggi ultimo volo: da domani nuove rotte

Si prevedono incrementi di destinazione fino a 74 e di rotte fino ad 89 entro il 2025.

Per la rete a lungo raggio e per questo inverno Ita avrà in target New York da Roma e Milano, Tokyo Haneda, Boston e Miami, queste tre solo da Roma. E per l’estate 2022 sono in arrivo nuovi voli per San Paolo, Buenos Aires, Washington e Los Angeles. Veniamo al breve e medio raggio: in esordio ci saranno collegamenti da Fiumicino e da Linate con le principali destinazioni europee e con la previsione di incrementare le destinazioni a breve.

Addio ad Alitalia, oggi ultimo volo: in arrivo Ita e i nuovi velivoli hi tech

Ci sono poi ulteriori rotte internazionali servite da Roma, fra cui spiccano Atene, Madrid, Tel Aviv, Il Cairo, Tunisi e Algeri. E in “casa nostra”? Sul network domestico verranno coperti 21 aeroporti in Italia. Dal 2022 poi è previsto l’inserimento in flotta degli aerei di nuova generazione che sostituiranno progressivamente i velivoli di vecchia tecnologia.