Situazione critica nel Livornese

Negli ultimi giorni, il Livornese e la zona di Cecina hanno affrontato una serie di allagamenti a causa delle intense piogge che hanno colpito la regione. Le autorità locali sono in allerta per l’arrivo della piena del fiume Cecina, che, secondo le previsioni, non dovrebbe causare gravi problemi, ma la situazione rimane sotto controllo. Il sottopasso di via Guerrazzi è rimasto chiuso a causa dell’acqua alta, dove un anziano è stato salvato da due agenti della polizia municipale dopo essere rimasto bloccato con la sua auto.

Interventi urgenti e monitoraggio

Le piogge hanno causato allagamenti in tutto il territorio comunale, in particolare nella zona dell’Acquapark, dove un albero è caduto, creando ulteriori disagi. Nonostante ciò, il ponte alla foce di Marina di Cecina è rimasto aperto alla circolazione, come confermato dalla sindaca Burgalassi. Tuttavia, il fiume Cecina ha esondato a monte, nel Comune di Montescudaio, dove la portata d’acqua ha allagato i laghetti lungo la strada provinciale. Le autorità locali hanno attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per gestire l’emergenza e monitorare la situazione.

Frane e precauzioni

Oltre agli allagamenti, si segnalano anche frane nel territorio. Una frana ha interrotto una strada vicinale in località Fonte Marina, ma è stata già rimossa. Un’altra frana si è verificata in località Fiorino, creando ulteriori preoccupazioni per la sicurezza dei residenti. L’amministrazione comunale sta continuando a monitorare il flusso del fiume Cecina e il reticolo minore, per garantire la sicurezza della popolazione e prevenire ulteriori disagi. Le famiglie sono state avvisate delle difficili condizioni meteo e sono state adottate misure precauzionali per garantire la loro sicurezza.