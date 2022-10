Allarme bomba su un aereo decollato Turchia-Londra, le testimonianza ufficiosa di chi era in contatto con i passeggeri del volo intercettato dai Typhoon

Allarme bomba su un aereo decollato Turchia-Londra: dirottato e scortato da due caccia con il protocollo di allarme scramble per un velivolo commerciale decollato da Dalaman e diretto a Manchester. L’aereo è stato dirottato verso l’aeroporto londinese di Stansted dove è giunto sotto scorta di due Eurofighter Typhoon della Raf.

Allarme bomba su un aereo Turchia-Londra

I media spiegano che le autorità del Regno Unito ritenevano che il velivolo rappresentasse “una possibile minaccia alla sicurezza”. Ecco perché la Royal Air Force ha confermato che due jet della Quick Reaction Alert Typhoon sono stati attivati non appena è giunto l’allarme alle autorità competenti. Secondo quanto accertato l’aereo partito dalla Turchia sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Manchester alle 21:40 di ieri sera, tuttavia a Manchester non ci è mai arrivato ed è stato obbligato a toccare terra a Londra, dove, come spega Fanpage, “è atterrato poco dopo le 21:20”.

Le indiscrezioni sulla bomba a bordo

La Raf ha dato anche conferma del fatto che i caccia da supremazia aerea sono stati fatti decollare per raggiungere un aereo che “destava preoccupazione” perché rappresentava un “potenziale problema di sicurezza”. Sull’episodio ci sono report non confermati per cui quel volo avrebbe potuto essere minacciato da una bomba. L’amica di uno dei passeggeri ha detto infatti: “Mi ha chiamato dopo l’atterraggio dicendo che erano stati dirottati a causa di un allarme bomba, apparentemente nessuno dei passeggeri si è reso conto che erano scortati da aerei da combattimento.

Dopo l’atterraggio gli è stato detto dalla polizia che dovevano rimanere sull’aereo”.