Allarme bomba su volo Ryanair partito da Milano: artificieri al lavoro sul mezzo, nessun ordigno trovato

Nella serata di venerdì 17 marzo è scattato un allarme bomba a bordo di un aereo della compagnia low cost Ryanair, diretto a Palermo e partito in serata dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Il volo è stato evacuato non appena atterrato

Quando l’aereo è atterrato presso l’aeroporto siciliano Falcone Borsellino è immediatamente scattata l’evacuazione di tutti e 190 passeggeri a bordo, oltre a tutti i membri dell’equipaggio: tutti sono stati rapidamente messi al sicuro.

Nel frattempo, l’intera area aeroportuale di Punta Raisi è stata chiusa e, inoltre, tutti i voli in arrivo sono stati dirottati verso il vicino aeroporto di Catania per motivi di sicurezza.

Gli artificieri al lavoro sul mezzo: nessuna bomba a bordo

Rapido anche l’intervento degli artificieri che si sono subito recati sul posto e hanno iniziato le attività di controllo del mezzo rispetto al quale era stata fatta la segnalazione di una possibile bomba a bordo. Giunti a bordo del pezzo i responsabili per la sicurezza aeroportuale hanno controllato ogni sedile e bagaglio presente, senza però trovare (per fortuna) alcun ordigno inesploso.

In totale lo stato d’allarme che ha riguardato l’aeroporto è durato un paio di ore ed è terminato intorno alle 22:15. Si è trattato per il resto di vero e proprio un venerdì nero per il trasporto aereo in Italia a causa di uno sciopero proclamato da diversi sindacati.