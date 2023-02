Bomba in pieno giorno davanti alle Poste, la pista degli anarchici

Il governo Meloni e l'iniziativa "Polis": si cerca un legame con la bomba in pieno giorno davanti alle Poste e di batte anche la pista degli anarchici

Bomba in pieno giorno davanti alle Poste in Campania, non viene esclusa affatto la pista degli anarchici.

Ci sono stati attimi di paura nel pomeriggio del 3 febbraio davanti alla sede di via Monteoliveto a Napoli e le indagini procedono a tutto campo, con un filone specifico affidato ai carabinieri che punta anche a scoprire se vi sia un legame. Fra cosa?

Bomba davanti alle Poste, la pista anarchica

Fra quella tremenda esplosione di una bomba carta e il fatto che recentemente Poste Italiane, con l’iniziativa “Polis”, abbia inaugurato una stagione di più stretta sinergia con il governo in carica guidato da Giorgia Meloni.

Governo che a sua volta è nel mirino degli anarco-insurrezionalisti per il caso Cospito. Lo storico del fatto riportato da Edizionenapoli è comunque quello per cui poco dopo le ore 14 è esplosa una bomba carta in quella zona.

“Attimi di terrore” ma nessun ferito

Il media spiega che ci sono stati “attimi di terrore per le tante persone che si trovavano in zona al momento della deflagrazione”. Sul posto sono giunti i carabinieri della territoriale che hanno avviato le indagini previste dal caso; poco dopo è arrivata la conferma del fatto che fortunatamente non c’erano stati feriti.

Gli inquirenti hanno vagliato anche le immagini che potrebbero arrivare dal sistema di videosorveglianza che si trova in prossimità degli uffici postali.