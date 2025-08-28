Un incendio è scoppiato nella notte in un ristorante del centro di Firenze, provocando il panico tra i clienti e il personale. Le autorità hanno temporaneamente evacuato la zona e stanno indagando sulle cause del rogo, mentre i locali circostanti restano sotto controllo.

Incendio in centro a Firenze: ristoranti e B&B coinvolti

Nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto, un vasto incendio ha interessato un edificio storico di quattro piani in Borgo San Lorenzo, nel cuore di Firenze.

Le fiamme sono iniziate nella cucina di un ristorante, propagandosi rapidamente al locale confinante e agli appartamenti superiori adibiti a bed & breakfast. La complessità della struttura ha reso le operazioni di spegnimento particolarmente difficili, con i vigili del fuoco costretti a intervenire per ore per raffreddare i locali e verificare la stabilità dei travetti in legno tra piano terra e primo piano, oltre al controllo delle canne fumarie dei due ristoranti.

Allarme a Firenze: incendio in un ristorante, diversi ospiti in ospedale

I vigili del fuoco, entrati nell’edificio, hanno evacuato tutti gli occupanti e recuperato due persone rimaste intrappolate al primo piano dai fumi, le quali si sono calate con lenzuola annodate.

In totale, undici persone, tra cui tre bambini, sono state trasportate in ospedale per accertamenti, con i più piccoli subito dimessi dopo le verifiche.

I danni riportati dai due ristoranti e dagli appartamenti soprastanti sono ingenti: le strutture commerciali e ricettive sono state dichiarate inagibili, mentre una squadra dei vigili del fuoco è rimasta sul posto per completare le operazioni di bonifica e garantire la sicurezza dell’area.