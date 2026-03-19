ALLCORE SVELA I SEGRETI DELLA PIANIFICAZIONE FISCALE HUMAN E AI DRIVEN

Allcore, attiva nella consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane con un modello AI-driven, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha completato l’edizione 2026 di “Soluzione Tasse Tour”, 12 serate in altrettante città italiane in cui il presidente Gianluca Massini Rosati e i Tax Advisor del pool di Soluzione Tasse hanno presentato in incontri in presenza le strategie fiscali più efficaci, illustrando casi di studio reali e soluzioni concrete applicate con successo.

La metodologia di Allcore consente a imprenditori e professionisti di confrontarsi con gli strumenti di pianificazione più efficaci per ridurre la pressione fiscale, dal 63% a meno del 28%, aumentare la liquidità e proteggere il patrimonio grazie al supporto di un pool di 35 professionisti e a una piattaforma AI specialistica, addestrata su oltre 12.400 casi reali. L’affidabilità del metodo Soluzione Tasse è comprovata da un indice del 98,7%, calcolato su un campione di 10.000 pianificazioni fiscali reali.

Per cominciare chiediamo a Gianluca Massini Rosati, un primo bilancio del tour. “Sicuramente positivo. Nei vari incontri non si è parlato soltanto degli aspetti fiscali, ma abbiamo posto l’accento sul cambiamento epocale che stiamo vivendo e sull’apporto delle nuove tecnologie basate sull’AI, che sta avendo un impatto fortissimo sulle professioni e sulla gestione delle attività all’interno delle aziende. Sono tematiche che preoccupano gli imprenditori, anche se mediamente meno del 10% delle PMI che erano presenti hanno dichiarato di avere già integrato agenti intelligenza artificiale all’interno di processi aziendali. Tante aziende si stanno focalizzando sempre di più sulla protezione del patrimonio che hanno costruito in una vita di lavoro, per potersi tutelare e metterlo al sicuro anche nel caso di un possibile shock geopolitico causato dalle guerre e gli eventi drammatici in corso”.

Si avverte un cambiamento nel suoi interlocutori sui temi di pianificazione e protezione fiscale rispetto al passato?

“ Sicuramente, la platea sta cambiando pelle, sono aumentate in modo sensibile le competenze su questi temi. Sono ormai oltre 10 anni che faccio divulgazione e approfondimenti con gli imprenditori su queste materie e all’inizio mi ritrovavo a spiegare le basi contabili, dai rimborsi chilometrici alle indennità di trasferta, al trattamento di fine mandato. Oggi c’è una consapevolezza molto maggiore, anche grazie ala grande lavoro di divulgazione che abbiamo innescato noi di Allcore, e poi è chiaro che negli anni tanti player hanno iniziato a copiare e a loro volta diffondere”.

Un tema oggi cruciale, come diceva prima, è l’impatto enorme dell’AI sul business, che interessa anche gli aspetti fiscali. E’ in uscita ora nelle librerie il suo ultimo libro, Intelligenza artifiscale: ci spiega in sintesi di cosa parla? “

“La mia intenzione era affrontare il tema AI non solo in ambito di pianificazione fiscale, bensì in modo molto più ampio, includendo diversi processi aziendali, dal marketing all’analisi dei dati, quindi non soltanto agli aspetti fiscali in senso stretto. Va detto subito che l’intelligenza artificiale oggi non è ancora matura per un supporto autonomo nell’ambito della pianificazione fiscale: può dare sicuramente degli utili spunti e indicazioni, ma non conosce tutta una serie di micro-particolarità che in Italia cambiano a volte da Comune a Comune. Paradossalmente, il sistema fiscale dovrebbe essere identico dappertutto, ma in realtà non è vero e vi è tutta una serie di variabili che cambiano effettivamente l’applicabilità di alcuni strumenti e strategie di pianificazione fiscale. Quindi, l’intelligenza artificiale può essere molto utile per fare un lavoro di base, di ricerca e di analisi, ma poi c’è la necessità di coinvolgere competenze umane, integrando dal bagaglio culturale e di esperienza dei tax advisor gli accorgimenti indispensabili perché il processo funzioni. Nel libro spiego come questa tecnologia sia un elemento chiave che sta già rivoluzionando completamente l’elaborazione dei dati fiscali e i sistemi proprietari, che abbiamo sviluppato e che registrano autonomamente più di due terzi delle righe contabili di un bilancio italiano. E’ chiaro quindi che in questo contesto l’intelligenza artificiale fa la differenza è la farà ancora di più nei prossimi anni, cambiando completamente le dinamiche del lavoro, tanto che il 95% delle operazioni contabili verranno fatte grazie all’intelligenza artificiale. Ma, ripeto, non può essere lasciata da sola, il presidio umano rimane e sarà sempre indispensabile”.