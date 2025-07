Dopo ore di apprensione, Allen è stato finalmente ritrovato e il ricovero in ospedale si è reso subito necessario per garantire controlli e cure approfondite. Il quadro clinico viene costantemente monitorato dagli specialisti, che valutano le sue condizioni e il possibile decorso. Cresce la speranza di un ritorno a casa in tempi brevi, mettendo fine a questo periodo di paura e incertezza per lui e per i suoi familiari.

Allen, bambino ritrovato a Ventimiglia: le indagini sul testimone

Le indagini per ricostruire le quasi 40 ore di assenza di Allen proseguono con l’obiettivo di chiarire ogni dettaglio e ricostruire i movimenti del bambino.

Le ricerche erano iniziate tempestivamente venerdì sera, poco dopo le 19:30, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza del camping “Por la Mar”, dove Allen si trovava con la famiglia. Un testimone, residente a Latte, frazione di Ventimiglia, aveva riferito di aver visto il bambino lungo la strada vicino la sua abitazione. L’uomo aveva provato a soccorrere il bambino, pensando che i genitori fossero nelle vicinanze. Inizialmente aveva dichiarato di averlo incontrato a piedi, poi, sabato, ha cambiato versione sostenendo di essere stato in auto. Queste discrepanze hanno portato a perquisizioni nella sua abitazione e nella sua auto, poi sequestrata dalla magistratura il 13 luglio.

Ha ammesso in caserma una “negligenza”, spiegando di non aver agito quando il bambino, dopo averlo aiutato ad attraversare, è fuggito. Al momento non risultano indagati per la scomparsa, ma non si esclude una possibile denuncia per abbandono di minore a suo carico.

Allen, il ricovero dopo il ritrovamento: le condizioni e il possibile ritorno a casa

Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni ritrovato ieri mattina dopo quasi 40 ore trascorse all’aperto nei boschi di Latte, frazione di Ventimiglia, potrebbe lasciare l’ospedale oggi, lunedì 14 luglio. Il piccolo è attualmente ricoverato nel reparto pediatrico del Gaslini. Dal nosocomio fanno sapere che le sue condizioni sono buone. Per poter procedere alle dimissioni, è necessario il via libera della Procura, che, secondo fonti giudiziarie, potrebbe arrivare entro la giornata.