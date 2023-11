Allerta meteo 23 novembre, scuole chiuse in diversi comuni: ecco dove

L’incubo del maltempo ha interessato ancora una volta la nostra penisola. In diverse regioni del centro-sud e del sud come Campania, Sicilia e Toscana è stata diramata l’allerta prevista per la giornata di giovedì 23 novembre. A seguito di ciò sono diversi i comuni nei quali le scuole rimarranno chiuse. “Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 23 novembre, allerta arancione su buona parte della Sicilia e sui settori ionici della Calabria. Valutata, inoltre, allerta gialla su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, sul versante orientale della Sardegna e sui restanti territori di Calabria e Sicilia”, è quanto è stato reso noto nel comunicato diramato dalla Protezione Civile.

Allerta Meteo 23 novembre, scuole chiuse in diverse regioni: la situazione in Toscana e Abruzzo

Per ciò che riguarda il centro-sud Italia va evidenziato che tra i comuni interessati dalla chiusura delle scuole c’è Montecatini, in provincia di Pistoia. In Abruzzo resteranno invece chiuse di Ortona o ancora Francavilla al Mare, nel chietino. Per ciò che riguarda la Campania le scuole rimarranno chiuse a Benevento. Sono state escluse da tale decisione – si legge nel comunicato diramato dall’amministrazione del comune campano – “il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala e l’Università degli Studi del Sannio che si determineranno autonomamente”.

La situazione in Calabria e Sicilia

Le scuole chiuderanno infine anche in Calabria e tra i comuni che hanno annunciato questa decisione sono presenti anche Catanzaro o ancora Crotone. Secondo il comunicato diramato da questa ultima città la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado è stata disposta in via precauzionale. Non ultimo tra i comuni siciliani dove le scuole chiuderanno i battenti ci sono Taormina, Letojanni, Forza d’Agrò o ancora Acireale.