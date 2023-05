Allerta meteo arancione in Emilia Romagna: gialla in 10 regioni

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna, con precipitazioni diffuse e intense. Allerta gialla in altre 10 regioni.

Nella giornata di oggi, 2 maggio 2023, è prevista l’allerta arancione su gran parte dell’Emilia Romagna, per via di precipitazione diffuse e intense, anche a carattere temporalesco.

Allerta arancione su gran parte dell’Emilia Romagna per criticità idraulica e idrogeologica, legate a temporali e rovesci, come annunciato dall’Arpal e dalla Protezione Civile. Nel dettaglio, le zone interessate sono la Romagna, il Ferrarese, il Bolognese e la collina e la montagna del Parmense, del Reggiano e del Modenese. Nella giornata di oggi, 2 maggio, “una perturbazione apporterà precipitazioni diffuse sulla regione che risulteranno elevate e localmente anche a carattere di rovescio o temporale sul settore centro-orientale“. Potranno esserci anche fenomeni franosi e alti livelli dei corsi d’acqua, ma anche venti forti.

Allerta gialla in altre 10 regioni

In Emilia Romagna è stata diramata l’allerta arancione, perché la perturbazione sarà molto intensa. Nelle prossime ore sono previste piogge intermittenti, a carattere di rovescio o temporale, su gran parte delle regioni meridionali, in particolare in Calabria e Sicilia, L’allerta gialla riguarda Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Lazio meridionale, parte della Basilicata, Puglia e Sicilia. Una giornata con precipitazioni molto intense, ma nei prossimi giorni il tempo dovrebbe migliorare.