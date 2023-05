Maltempo, allerta meteo gialla in 11 regioni italiane

Maltempo in Italia: allerta gialla in 11 regioni per precipitazioni e temporali nelle prossime 24 ore

La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per il 1 maggio. Pioggia e temporali colpiranno lo Stivale in 11 regioni mentre calano anche le temperature.

Maltempo in Italia, allerta gialla in 11 regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile si è basato sulle previsioni meteo disponibili e, in accordo con le regioni coinvolte, ha diramato un nuovo avviso di allerta gialla. Per la giornata di oggi, lunedì 1 Maggio, è stata valutata l’allerta su ben undici regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, si aggiungono poi alcuni settori del Piemonte e della Sicilia.

Le previsioni meteo

In generale, un po’ in tutto il Paese si prospettano precipitazioni diffuse che possono trasformarsi in un momento all’altro in forti temporali. In alcune regioni del centro Italia, soprattutto Abruzzo e Lazio è anche forte il rischio di grandinate e l’attività elettrica sarà particolarmente frequente. Quasi tutto il Sud oggi è ricoperto da nuvole, ma i temporali più intensi si attendono tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Brutto tempo anche al Nord, con piogge e rovesci diffusi in particolare sulla Liguria e sul Piemonte.