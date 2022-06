Allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di giovedì 9 giugno: in arrivo una forte ondata di maltempo in Molise e in Puglia.

Allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di giovedì 9 giugno: in arrivo una forte ondata di maltempo in tutta Italia.

Allerta meteo Protezione Civile giovedì 9: maltempo al Centro-Nord

Maltempo in arrivo in Italia: in considerazione delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civili ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte.

I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche nella maggior parte dell’Italia a causa del graduale avvicinamento di una saccatura atlantica nel Sud Italia. Per questo motivo, è stata diramata un’allerta meteo in 13 Regioni italiane: due, in particolare, dovranno osservare un’allerta meteo di colore arancione.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Allerta meteo arancione in Molise e Puglia e allerte meteo gialle in tutta Italia

L’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile è scaturita a seguito delle importanti criticità idrogeologiche e idrauliche attese per giovedì 9 giugno. Le previsioni meteo per la giornata, infatti, hanno portato la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo arancione per Molise e Puglie e un’allerta meteo gialla per i restanti settori di Molise e Puglia, per parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana e per l’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Umbria e Veneto.

L’avviso, inoltre, prevede che già a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì 8 giugno si verifichino precipitazioni a carattere di rovescio e temporale localmente intenso su Veneto e Lombardia. Nella mattinata fi giovedì 9, analoghe precipitazioni sono attese su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Inoltre, i nubifragi verranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Infine, venti fino a burrasca si presenteranno in regioni nord-occidentali come Valle d’Aosta e Piemonte mentre possibili mareggiate sono attese in Sicilia.