Allerta meteo per giovedì 27 marzo, criticità elevate in diverse zone dello...

Clima metereologico in Italia per la giornata del 27 marzo, centro e sud in allerta per possibili rovesci temporaleschi.

Il clima primaverile che stiamo vivendo porta conseguenti fenomeni di instabilità che sono tipici del periodo ma che allo stesso tempo possono evolvere in episodi più gravi alla quale bisogna fare molta attenzione. Scopriamo il clima per la giornata di oggi ed il probabile sviluppo in vista del weekend.

Meteo, la situazione sull’Italia

In Italia attualmente persiste il bel tempo al nord anche se non mancano comparse di nuvole o temporali a guastare il clima mite.

Le medie per le temperature sono decisamente alte in particolare le massima, si aggiunga il fatto che la percepita è superiore alla temperatura reale ed ecco che si è pronti ad indossare abiti fuori stagione ma il rischio di malanni con situazioni così variabili è dietro l’angolo quindi fare attenzione.

Clima e temperature per il 27 marzo, le regioni interessate

Episodi di maltempo interesseranno le regioni di Campania, Abruzzo, Molise e Marche, in questo caso vi saranno rovesci ad alta intensità con anche episodi di grandinate.

Come riporta il sito Leggo.it “allerta arancione per rischio idraulico su Calabria, Marche e Abruzzo. Questa scende a gialla per la Campania ed il Molise ma interesserà anche la Basilicata, la Puglia e La Sicilia.

Secondo il sito 3BMeteo la regione a rischio maggiore di episodi temporaleschi sarà l’Abruzzo dove vi sarà molta pioggia, anche sino a 100 mm d’acqua, nelle prossime 24 ore.