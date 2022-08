La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per la regione Campania e la città di Napoli: sono previsti forti temporali localizzati

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per Napoli e, più in generale, per tutta la Campania, in vista dei grossi temporali che dovrebbero esserci nei prossimi giorni, proprio in quelle zone. I forti rovesci potrebbero portare con loro grandine e tanto vento.

Campania, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo: le zone interessate

L’avviso di allerta meteo, diramato dalla Protezione Civile per le zone di Napoli e Campania, è stato pubblicato a causa delle piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore ‘giallo’, che ci si aspetta in questi giorni. Questo avviso è valido, infatti, per la giornata di oggi, lunedì 29 agosto, dalle ore 14 alle 21. Le zone coinvolte sono: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Alta Irpinia e Sannio.

Napoli, il meteo di oggi: temporali e forte vento

In particolare, a Napoli, ci si aspetta forte vento e temporali violenti localizzati nel pomeriggio di oggi. Ci si aspetta rapidi rovesci, molto intensi, che porteranno con loro anche dei fulmini e della grandine. Secondo la Protezione Civile sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi.