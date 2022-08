Meteo, addio estate nei prossimi 15 giorni: il maltempo arriverà nel weekend

Le previsioni meteo per il prossimo weekend annunciano pioggia e brutto tempo: è già finita l'estate? Per i prossimi 15 giorni sembra di sì

La pioggia e il maltempo stanno per tronare ad abbattersi sul nostro Paese. La calda estate 2022 italiana sta forse per terminare: già da questo weekend avremo una consistente diminuzione delle temperature.

Previsioni meteo, weekend di pioggia in Italia: addio all’estate?

Secondo quanto riportato da diversi metereologi pare che a partire dal weekend del 27 e 28 agosto, in Italia, si potrà parlare di fine estate. Sì, perché le regioni del Nord e del Centro Italia saranno colpite da rovesci sparsi, che porteranno ad una notevole diminuzione delle temperature. Rispetto agli scorsi mesi, va detto, stiamo già vivendo delle giornate più fresche, ma a partire da sabato sarà consuetudine tornare a registrare temperature con le massime attorno ai 25 gradi.

Cosa accadrà nei prossimi 15 giorni

A quanto sembra, questa tendenza non sarà passeggera. Per i prossimi 15 giorni, infatti, osserveremo la pioggia cadere su gran parte dell’Italia, con il coinvolgimento, prossimamente, anche delle regioni del Sud dello Stivale. L’estate, iniziata prestisssimo quest’anno e che sembrava davvero infinita, sta per cedere definitivamente il passo.