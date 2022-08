L’appello di Pregliasco: “Il nuovo governo sia pronto per nuove ondate Covid”

L’appello di Fabrizio Pregliasco al nuovo governo in arrivo: "Sia pronto per pianificare ed essere perciò operativo nel caso di uno scenario peggiore"

L’appello di Fabrizio Pregliasco è stato lanciato da un palco dove c’erano orecchie per intendere, a volerlo fare: “Il nuovo governo sia pronto per nuove ondate Covid”. Il direttore Sanitario Ospedale Galeazzi -Sant’Ambrogio di Milano è intervenuto al Meeting di Rimini ed ha invitato i “contendenti” a stare in guardia, anche se a suo parere il concetto di “ondate” del coronavirus sarà più legato ad una ciclica endemizzazione.

L’appello di Pregliasco al nuovo governo

Ma il dato è che settembre è qui ed a settembre non solo si voterà, ma riapriranno anche la scuole. Ecco perché a parere di Pregliasco il il nuovo governo “dovrà essere pronto e pianificare per essere operativo nel caso di uno scenario peggiore che credo, sperabilmente, che non si attiverà”. E ancora: “Ritengo che sulla base della storia di altre pandemie e di altri virus come quelli pandemici influenzali del passato, avremo onde di salita e discesa, una presenza endemica non continuativa”.

“Per sicurezza pianifichiamo il peggio”

Pregliasco allude dunque a “onde che a meno che non arrivi una variante perfida, saranno con una tendenza come quelle di un sasso nello stagno. Ma dobbiamo pianificare il peggio o comunque scenari diversi e attrezzarci per governare lo scenario peggiore che sperabilmente e io credo non si attiverà”.