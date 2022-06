Allerta meteo venerdì 10 giugno, l’avviso della Protezione Civile: due Regioni in arancione, se in giallo

Allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di venerdì 10 giugno: in arrivo una forte ondata di maltempo in Molise e in Puglia.

Il clima, infatti, presenterà caratteristiche analoghe rispetto alla giornata di giovedì 9.

In questo contesto, quindi, sulla base delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civili ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche nella maggior parte dell’Italia a causa del sempre più insistente avvicinamento di una depressione di origine atlantica nel Italia.

Per questo motivo, è stata diramata un’allerta meteo in 8 Regioni italiane: due, in particolare, dovranno osservare un’allerta meteo di colore arancione.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Allerta meteo arancione in Molise e Puglia e allerte meteo gialle in tutta Italia

L’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile è scaturita a seguito delle importanti criticità idrogeologiche e idrauliche che si sono già verificate giovedì 9 giugno e che proseguiranno anche venerdì 10, soprattutto al Centro-Sud. Le previsioni meteo per la giornata, quindi, hanno portato la Protezione Civile a riconfermare un’allerta meteo arancione per Molise e Puglie e a emanare un’allerta meteo gialla per i restanti settori di Molise e Puglia e su Regioni come, Basilicata, Calabria, Abruzzo e aria nord-orientale della Sicilia.

L’avviso, inoltre, prevede che già a partire dalla serata di giovedì 9 giugno continuino a verificarsi precipitazioni a carattere di rovescio e temporale localmente intenso e raffiche di vento fino a burrasca su Umbria, Abruzzo, Lazio e Molise. Il medesimo clima, venerdì 10 giugno, è atteso anche in Puglia, Calabria e Basilicata. In Sicilia, oltre al maltempo, potrebbero svilupparsi anche possibili mareggiate.