Allestita la camera ardente per l’ultimo saluto a Piero Angela

Nelle prime ore del mattino di oggi, 16 agosto, è stata allestita a Roma la camera ardente per consentire a chi lo volesse di dare l’ultimo saluto a Piero Angela. Il protocollo modellato sulle volontà dello scomparso prevede un funerale laico con il quale verrà dato commiato alle spoglie del giornalista e divulgatore scientifico scomparso il 13 agosto a 93 anni.

La camera ardente di Piero Angela verrà allestita ufficialmente oggi, dalle ore 11.30 alle 19, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. I media informano che i funerali laici di Angela saranno trasmessi in diretta Rai 1, dalle 11.15 alle 12.30, a cura del Tg1. La cerimonia funebre sarà trasmessa tra gli altri anche da Repubblica. Dal canto suo l’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor, che presenzierà alla cerimonia, accoglierà il feretro alle 10.30.

E come informano i lanci di queste ore poco prima di aprire la camera ardente il figlio di Piero, Alberto Angela terrà un discorso per ricordare il padre. Le sue saranno le parole di commiato definitivo al grande giornalista da parte di un figlio che non gli tributerà non solo amore immenso, ma anche gratitudine, la sua e idealmente quella di tutti gli italiani.