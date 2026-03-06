Allontanamento della madre e trasferimento dei bambini della famiglia nel bosco

Il tribunale dell'Aquila ha ordinato il trasferimento dei minori e l'allontanamento della madre, suscitando critiche politiche e appelli per esami medici indipendenti

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa-famiglia dove le era consentito restare con i tre figli noti come la cosiddetta famiglia nel bosco. La decisione è stata adottata durante una consulenza psicologica prevista per accertare le condizioni dei minori. Contestualmente i bambini sono stati trasferiti in un’altra struttura, separandoli dalla madre. La misura ha suscitato reazioni istituzionali e politiche; sono state avviate verifiche e ulteriori accertamenti da parte dei servizi sociali competenti.

Motivazioni indicate dal tribunale

Il tribunale ha ritenuto che la persistente presenza materna nella struttura ostacolasse gli interventi programmati e potesse nuocere all’equilibrio emotivo dei minori. La relazione citata in udienza riporta che gli educatori della casa-famiglia hanno segnalato comportamenti della madre descritti come oppositivi e comunicazioni svalutanti rivolte al personale. Tali atteggiamenti, spesso manifestati in presenza dei bambini, avrebbero generato tensione e disagio tra i minori. Per il giudice questi elementi risultavano gravemente ostativi alle misure di tutela adottate.

Comportamenti segnalati

La documentazione citata descrive scatti d’ira e un rifiuto reiterato a seguire le direttive della struttura. In un caso la donna avrebbe chiesto di dormire nella stanza dei figli anziché nel proprio alloggio. Gli operatori hanno inoltre segnalato la mancata osservanza degli incontri protetti, che sarebbero avvenuti preferendo spazi esterni all’area sorvegliata e lontano dalle telecamere. Secondo il tribunale tali comportamenti avrebbero compromesso i percorsi di tutela avviati per i minori. Le osservazioni degli operatori figurano negli atti depositati nel procedimento.

Reazioni delle istituzioni e dei periti

In prosecuzione dalle osservazioni degli operatori depositate negli atti, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, ha richiesto la sospensione del provvedimento in attesa di «un ulteriore approfondimento medico indipendente». La richiesta mira a valutare le possibili conseguenze della separazione sulla salute dei tre bambini. Gli esperti citati nella nota hanno richiamato una perizia indipendente della Asl Lanciano Vasto Chieti che, settimane prima, aveva indicato la necessità di garantire continuità affettiva per attenuare i segnali di disagio emersi nei minori.

Posizioni politiche e richieste di verifica

Dopo le raccomandazioni del Tribunale di Chieti, la vicenda è entrata nel dibattito politico nazionale. La presidente del Consiglio, Giorgia meloni, ha espresso preoccupazione e ha affermato che lo Stato non deve sostituirsi ai genitori nelle scelte educative. Ha inoltre chiesto di verificare se l’allontanamento prolungato risponda al superiore interesse del minore. Parallelamente, rappresentanti regionali e associazioni per i diritti dell’infanzia hanno sollecitato ispezioni e garanzie procedurali. Essi richiedono che ogni decisione consideri la stabilità emotiva dei bambini e miri a ridurre i ripetuti cambi di collocamento segnalati negli atti.

Implicazioni per la perizia e i prossimi passi

Dopo la decisione del tribunale, la pianificazione degli accertamenti ha subito rilevanti incertezze. Gli abrogati o sospesi appuntamenti programmati nelle ore successive sono stati riconsiderati. È incerta la sede dei colloqui previsti per i minori: non è ancora stabilito se i test psicologici si terranno nella struttura protetta indicata in precedenza o in una diversa ubicazione richiesta dalla difesa della coppia anglo-australiana.

I periti incaricati hanno definito l’ordine del tribunale «uno sconvolgimento» e hanno espresso la volontà di procedere con gli esami necessari per valutare lo stato psicologico dei bambini. Gli esperti sottolineano la necessità che ogni decisione tuteli la stabilità emotiva dei minori e riduca i ripetuti cambi di collocamento segnalati negli atti. È attesa una determinazione giudiziaria che chiarisca sede e modalità degli accertamenti.

Equilibrio tra tutela e mantenimento dei legami

Al centro della controversia resta il principio del superiore interesse del minore, inteso come criterio guida nelle scelte giudiziarie e assistenziali. Gli esperti sottolineano la necessità di bilanciare la protezione dai rischi con il diritto alla continuità affettiva. Per superiore interesse del minore si intende la valutazione multidimensionale che privilegia il benessere fisico e psicologico del bambino. Le autorità sanitarie e le garanzie indipendenti dovranno verificare se la separazione disposta sia realmente funzionale a tale tutela o se richieda interventi mirati alla ricostruzione dei legami.

Il caso, seguito dall’opinione pubblica e oggetto di polemiche politiche, proseguirà con le valutazioni tecniche degli specialisti e con possibili istanze cautelari per la sospensione del provvedimento. Gli avvocati della famiglia hanno annunciato che monitoreranno gli sviluppi per garantire il rispetto dei diritti dei genitori e dei minori. È attesa una determinazione giudiziaria che chiarisca sede e modalità degli accertamenti.