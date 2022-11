Alluvione a Ischia: chi sono le 7 vittime accertate della tragedia

A poco più di 24 ore dalla tragedia che ha sconvolto Casamicciola Terme è difficile ancora spiegare il dramma che l’isola di Ischia e l’Italia stanno affrontando.

Il ritrovamento delle sette vittime accertate ci dice molto del dolore provato da intere famiglie che hanno perso per sempre i propri cari. Tra i corpi rinvenuti molti sono giovanissimi e c’è chi si era persino appena affacciato alla vita come il piccolo Giovangiuseppe morto ad appena 22 giorni insieme alla sua mamma e al suo papà.

Alluvione a Ischia, chi sono le vittime

Tra le giovani vittime dell’alluvione vi è la 31enne Eleonora Sirabella.

Quest’ultima è stata anche la prima ad essere ritrovata durante le operazioni di soccorso. Vi è poi la famiglia composta da Giovanna Mazzella di 30 anni e il marito Maurizio Scotto Di Minico di 32 anni. Con loro ha perso la vita il piccolo Giovangiuseppe, quest’ultimo scomparso dopo essere nato appena 22 giorni fa, lo scorso 4 novembre.

Altre due vittime sono poi morte in tenera età: si tratta del piccolo Francesco Monti di 11 anni e della sua sorellina Maria Teresa di 6 anni.

I genitori dei due piccoli risulterebbero ancora dispersi così come il fratellino. L’ultima vittima qui segnalata è la 58enne di nazionalità bulgara Nikolinka Gancheva Blagova.

Il prefetto di Napoli: il numero degli sfollati aumenta

Nel frattempo il prefetto di Napoli ha fatto sapere che il numero degli sfollati è arrivato a 230. I cittadini coinvolti sono stati ospitati da parenti o ancora strutture alberghiere.

Nel bilancio si contano anche 30 abitazioni colpite dall’alluvione.

Il presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, nel corso del suo intervento a Che tempo che fa, ha rivolto un pensiero alle vittime: “Prima di tutto volevo mandare un abbraccio agli abitanti di Ischia. So come è difficile, per le vittime, i dispersi, le persone che stanno ancora cercando […] Il parlamento Europeo è al fianco di tutti gli abitanti”.