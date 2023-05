L’Emilia-Romagna si rialza dalla catastrofe: i primi passi nell’istruzione. Le strutture scolastiche che hanno subìto danni con l’alluvione sono circa un centinaio: stanziati venti milioni di euro per garantire la continuità didattica attraverso il ripristino della didattica a distanza. Prevista inoltre una formula ad hoc per gli esami di maturità.

Dad anche per gli universitari

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha rassicurato: «Come avevamo promesso, abbiamo ottenuto uno stanziamento per affrontare le prime urgenze del sistema scolastico. È stato istituito un fondo per interventi diretti di 20 milioni di euro». Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri per far fronte all’emergenza causata dall’alluvione in Emilia Romagna prevede inoltre lo stanziamento di tre milioni e mezzo per gli interventi di ripristino degli atenei danneggiati. Degli edifici scolastici che hanno difficoltà a proseguire l’attività in sede, 49 hanno segnalato criticità per la ripresa dell’attività didattica, 58 hanno difficoltà sul fronte della viabilità e dei trasporti e 44 hanno destinato parte dei locali agli sfollati.

Un servizio di help desk

Il ministero ha attivato una nuova sezione del servizio di help desk, dedicata ad accompagnare le istituzioni scolastiche nella ripresa delle attività.