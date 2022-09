Alluvione nelle Marche, come è stato trovato e riconosciuto il corpo del piccolo Mattia?

Il 23 settembre 2022 è stato trovato il corpo di Mattia, il bambino disperso dopo l'alluvione nelle Marche: ecco come è stato riconosciuto.

Non si è conclusa con un lieto fine la scomparsa del piccolo Mattia Luconi, il bambino che era stato dichiarato disperso dopo il violento alluvione che si è verificato giorni fa nelle Marche.

Il corpo di Mattia è stato trovato nella giornata di venerdì 23 settembre 2022, ecco come è stato riconosciuto il piccolo.

Alluvione nelle Marche, trovato morto Mattia Luconi: ecco i dettagli

Dopo otto giorni di intense ed incessanti ricerche, è stato trovato morto Mattia Luconi, il bambino di cui purtroppo si erano perse completamente le tracce nel corso dell’alluvione che ha devastato numerosi comuni delle Marche.

Il cadavere del bambino, che aveva soltanto 8 anni, è stato trovato dai Carabinieri in un campo vicino al fiume Nevola, nel comune di Trecastelli, in seguito ad una segnalazione fatta dal proprietario di questo terreno.

Il luogo del ritrovamento dista circa 13 km da Farneto, ossia dal luogo in cui la sera dell’alluvione il piccolo Mattia si era allontanato con la mamma dalla loro automobile, che di fatto era stata trascinata dalla piena.

Come è stato riconosciuto il corpo del piccolo Mattia Luconi?

Il corpo del piccolo Mattia, al momento del ritrovamento, si presentava completamente ricoperto di fango ed in avanzato stato di decomposizione, è per questo motivo che sarà necessario procedere con il test del Dna per effettuare il riconoscimento ufficiale del cadavere.

Ma in realtà si tratta soltanto di una prassi burocratica, il cadavere del bambino trovato è quello di Mattia Luconi, il piccolo è stato riconosciuto dalla maglietta blu che indossava la sera in cui si è consumata la tragedia.

Alluvione nelle Marche: proseguono le ricerche di Brunella Chiù

Dopo il tragico ritrovamento del cadavere del piccolo Mattia, il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche, sale a 12.

Nel frattempo proseguono le ricerche di Brunella Chinù, la donna di 56 anni, che la notte in cui si è consumato l’alluvione, è stata risucchiata dal fiume Nevola insieme al figlio, che però fortunatamente è riuscito a salvarsi.