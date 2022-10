Alluvioni in Nigeria: 600 morti e 1 milione di sfollati con l'immenso paese che paga pegno alla incapacità di fronteggiare le emergenze meteo severe

Alluvioni in Nigeria: 600 morti e 1 milione di sfollati da inizio estate dopo la stagione meteo più terribile degli ultimi anni che ha portato addirittura la grandine nel paese dell’Africa occidentale. Ci sono più di 200mila abitazioni che sono andate distrutte e sono 27 le regioni del paese africano in ginocchio.

Il dato è drammatico: le violente alluvioni e gli eventi meteo severi ed estremi che hanno colpito parte degli stati della Nigeria all’inizio dell’estate hanno provocato una strage: 634 morti secondo East African.

Alluvioni in Nigeria: 600 morti, un disastro

A dare contezza della drammatica situazione della Nigeria è stato nelle ore scorse il ministro per la Gestione delle emergenze Sadiya Umar Farouq. E il bilancio è grave anche da un punto di vista infrastrutturale: oltre 200mila abitazioni sono state distrutte e con esse, grazie a pioggia e grandine, gigantesche porzioni di terreni dedicati alle coltivazioni.

Gli sfollati censiti finora ammontano ad 1 milione e 300mila e l’Agenzia nazionale per le gestione delle emergenze ha reso noto che le piogge stagionali sono state “più intense del solito soprattutto a partire da agosto”.

Il problema dell’emergenza e le nuove piogge

Quel maltempo ha cagionato gravi danni che hanno colpito 27 stati del paese. La Nigeria non sta messa molto bene in tema di fondi emergenziali e protocolli nazionali per gestire le emergenze.

La Farouq ha perciò invitato i governatori locali a “far evacuare gli abitanti delle zone più a rischio. A seguito delle recenti alluvioni è cresciuta la preoccupazione per l’approvvigionamento di cibo e carburante e per la possibile diffusione di malattie”. Ma quando smetterà d piovere? Non subito purtroppo: sono attese piogge intense e di nuovo grandine fino alla fine di novembre in varie aree del sud del Paese, tra cui le regioni di Anambra, Delta, Rivers, Cross River e Bayelsa.