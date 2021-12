Alopecia psicogena: i rimedi naturali

L'alopecia psicogena o da stress è una condizione che porta alla perdita di capelli in situazioni stressanti e si tratta con un rimedio a base naturale.

Perdere i capelli e quindi soffrire di calvizie è un problema molto comune sia tra gli uomini che le donne. Molti soggetti vanno incontro all’alopecia psicogena, una condizione dovuta allo stress che porta a perdere i capelli. Nei paragrafi cerchiamo di capirne qualcosa in più insieme anche al miglior rimedio naturale che è possibile usare.

Alopecia psicogena

Un termine che si identifica anche come alopecia da stress che si caratterizza per una forma di perdita dei capelli che tende a manifestarsi nei periodi e momenti di forte stress sia fisico, ma anche psicologico. L’alopecia psicogena porta appunto a un diradamento del capello in cui il cuoio capelluto risulta visibile soprattutto nella zona che va dall’attaccatura frontale sino al vertice della testa.

Non si conoscono molto bene le cause, ma si pensa che la principale sia dovuta proprio allo stress per cui i capelli tendono a cadere causando disagio e frustrazione nei soggetti che ne soffrono. Per questa ragione, se si riesce a capire immediatamente la causa scatenante, è possibile anche intervenire in modo chiaro con i prodotti adatti e adeguati, quale Foltina Plus che contribuisce alla migliore salute della chioma.

L’alopecia psicogena porta alla caduta dei capelli in seguito a una condizione particolarmente difficile e stressante sia dal punto di vista psicologico che fisico. Lo stress è una condizione negativa che tende a manifestarsi in seguito a traumi, quali lutto, divorzio e altre situazioni particolarmente problematiche da gestire.

Considerando che lo stress è il principale fattore dell’alopecia psicogena, sicuramente contribuisce a inibire la crescita del capello, causa delle infiammazioni e porta anche a danneggiare la chioma. In questa fase cadono molti più capelli rispetto al solito, fino a una media di più di 100 capelli al giorno.

Alopecia psicogena: sintomi

Come già detto, si tratta di una condizione che porta a una perdita superiore e abbondante di capelli rispetto al solito e particolarmente pronunciata. Un diradamento come l’alopecia psicogena tende a manifestarsi in tutto il cuoio capelluto ed è maggiormente marcato nel vertice della testa e nella zona della fronte.

In pochissime settimane o anche nel giro di 4 mesi, la perdita dei capelli tende ad aumentare e progredire in maniera vistosa. Si tratta sicuramente di una condizione transitoria per cui i capelli, terminata la fase di stress, tendono a ricrescere. Nei casi più gravi rischia di degenerare portando a una calvizie che può essere irreversibile.

Ci sono poi una serie di sintomi che sono associati all’alopecia psicogena per cui è bene fare attenzione in modo da controllare ogni possibile cambiamento. Tra i sintomi, vi sono il prurito e il bruciore a livello del cuoio capelluto che tende a estendersi anche in altre zone dove vi è parecchia peluria.

Alcuni soggetti tendono a provare dolore all’attaccatura dei capelli, soprattutto al vertice. Si ha un aumento dell’eccesso di sebo e le unghie fragili che arrivano a spezzarsi, proprio perché come il capello, sono particolarmente deboli. Per prevenirla, si consiglia di ridurre o evitare le fonti di stress e condurre uno stile di vita sano.

Alopecia psicogena: rimedio naturale

Ognuno di noi ama avere capelli forti e sani, ma non sempre è possibile. Per combattere e contrastare l’alopecia psicogena, è possibile affidarsi a un rimedio a base naturale di origine italiana quale Foltina Plus, una lozione che raccomandano sia gli esperti che i consumatori. Un prodotto che in poco tempo permette di tornare ad avere una chioma folta e bella.

Una formula naturale ed efficace a base di ingredienti che non hanno effetti collaterali o controindicazioni e che fanno bene alla chioma dal momento che contribuiscono a una azione benefica sul capello. Una lozione spray che arresta la caduta del capello dando una accelerata alla ricrescita e stimola i bulbi piliferi. Possono usarlo sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si può portare con sé in qualsiasi momento per usarla in ogni momento e occasione. Frena la caduta del capello incentivando la crescita dei nuovi capelli in modo che la chioma possa infoltirsi e crescere nel modo migliore possibile. Considerato la soluzione e l’alternativa al trapianto che è particolarmente costoso e non sempre dà i giusti risultati.

Dona un aspetto sano e corposo, oltre che capelli lucenti e forti. Si usa in maniera molto semplice in quanto basta spruzzarlo nelle aree diradate del capello, massaggiando con movimenti circolari e lasciare che assorba in profondità. Non unge ed evita di lasciare i capelli troppo oleosi.

Gli ingredienti sono naturali e infatti al suo interno si trova l’arginina che stimola la circolazione sanguigna in modo da aumentare la crescita del capello; la serenoa che riduce la crescita del capello e la calvizie e infine il fieno greco che è ricco di fitoestrogeni e protegge il capello contrastandone la caduta.

Originale ed esclusivo, chi è interessato non può ordinarla nei negozi o e-commerce, ma collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con le informazioni personali e inviarlo. Foltina Plus è in offerta al costo di 49€ per due confezioni con il pagamento che avviene a scelta tra queste modalità: Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.