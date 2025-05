Tragica scoperta sulle Alpi svizzere: cinque sciatori morti, identificazione in corso

Tragedia sulle Alpi: sciatori morti in Svizzera, indagini in corso

Due sciatori hanno lanciato l’allarme trovando sci abbandonati ai piedi del Rimpfischhorn. Indagini in corso sui cinque morti sulle Alpi svizzere.

Cinque sciatori sono stati trovati morti sulle Alpi in Svizzera. L’allarme è stato lanciato dopo il ritrovamento di sci abbandonati ai piedi del Rimpfischhorn, senza tracce immediate dei loro proprietari. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare le vittime, mentre si cerca di fare luce sulla tragedia.

I corpi degli alpinisti sono stati scoperti domenica sul ghiacciaio Adler, a circa 4.000 metri di altitudine, sotto la cima del Rimpfischhorn. Secondo un comunicato delle autorità vallesi, le ricerche sono scattate dopo che alcuni scialpinisti, durante una salita, hanno notato degli sci abbandonati ai piedi di una parete rocciosa.

Air Zermatt è intervenuta rapidamente con un team specializzato, trovando tre vittime sul cono di valanga a 500 metri dalla cima e due su una parete rocciosa più in alto. Il medico ha constatato il decesso di tutti. Il quinto paio di sci, inizialmente mancante, è stato ritrovato nelle vicinanze.

Cinque sciatori sono stati ritrovati privi di vita sulle Alpi svizzere, nel massiccio del Rimpfischhorn, nelle vicinanze della località sciistica di Zermatt. La polizia del Canton Vallese ha confermato che l’identificazione ufficiale delle persone, trovate sul ghiacciaio Adler, è ancora in fase di completamento.

Le forze dell’ordine di Zermatt hanno inoltre annunciato l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura per chiarire le cause del decesso.