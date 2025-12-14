Un giovane 19enne è morto durante un’esplorazione notturna in un capannone abbandonato ad Alzano Lombardo, nel Bergamasco. L’incidente mette in luce i rischi legati all’urban exploration, attività sempre più diffusa tra i ragazzi ma spesso pericolosa.

Tragedia ad Alzano, morto un 19enne: è precipitato dal tetto di una fabbrica abbandonata

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dopo essere precipitato dal tetto di un ex stabilimento industriale.

L’incidente è avvenuto intorno all’1:30 in via Acerbis, all’interno della vecchia sede Italcementi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con due ambulanze e due automediche, ma le gravi ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali. Con lui era presente un coetaneo, che ha riportato solo lievi traumi ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Alzano Lombardo.

Tragedia ad Alzano, morto un 19enne: indagini e prime ipotesi

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato dal Corriere di Bergamo, i due ragazzi si trovavano nella struttura per praticare l’urban exploration, ovvero l’esplorazione di edifici abbandonati, un’attività sempre più diffusa tra i giovani ma che comporta rischi significativi. Il 19enne sarebbe precipitato da un lucernario per un’altezza di circa cinque metri, subendo un arresto cardiaco subito dopo l’impatto.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e accertare i motivi della presenza dei ragazzi all’interno del capannone. La zona interessata, vicina ai binari della Teb, è caratterizzata da edifici industriali recintati e dismessi, tra cui l’ex fabbrica Italcementi, teatro della drammatica vicenda.