Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Amadeus avrebbe accettato di rimanere al Festival di Sanremo fino al 2026. Non solo, Viale Mazzini per convincerlo gli avrebbe offerto anche uno show in prima serata. La replica della Rai al chiacchiericcio non si è fatta attendere.

Amadeus a Sanremo fino al 2026: la replica della Rai

Stando a quanto sostiene Italia Oggi, Amadeus avrebbe stretto un accordo con l’Ad Rai Roberto Sergio: ok alla conduzione del Festival di Sanremo fino al 2026 in cambio di uno show in prima serata con Fiorello. Ovviamente, anche Affari Tuoi e i Soliti Ignoti resterebbero suoi. A distanza di qualche giorno dall’uscita della notizia, la Rai ha rotto il silenzio.

Con una nota stampa, la Rai ha fatto sapere:

“Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate“.

Rai: chi ci sarà alla conduzione di Sanremo?

La Rai non ha alcun dubbio: le notizie su Amadeus al timone di Sanremo fino al 2026 sono “totalmente infondate“. Chi ci sarà, allora, alla conduzione del Festival? Al momento non ci sono certezze, ma alcuni nomi spiccano sugli altri. Stiamo parlando di: Alessandro Cattelan, Carlo Conti, Massimo Giletti e Antonella Clerici.