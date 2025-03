Fra due settimane prenderà il via il Serale di Amici, e gli allievi sono ormai pronti ad affrontare la fase conclusiva del talent show. Stando alle ultime voci riportate dal Corriere della Sera, Amadeus sarebbe in trattativa con Maria De Filippi per entrare nel cast del Serale come giudice.

Amadeus al serale di Amici come giudice: trattative e indiscrezioni

Maria De Filippi sembra intenzionata a rinnovare la giuria del Serale di Amici. Dopo due anni con Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, quest’anno potrebbe esserci un cambiamento.

Secondo Il Corriere della Sera, De Filippi sta trattando con Amadeus per farlo entrare come giudice. Il presentatore avrebbe buone possibilità di partecipare, anche se è ancora in fase di trattative.

“Il dialogo tra le parti è intenso da giorni. A occhio, assomiglia a un’intesa che farebbe comodo a entrambi. Maria De Filippi coinvolgerebbe nel suo talent uno dei volti che fino a un anno fa (non un secolo) era di punta nella tv generalista; il conduttore di cinque Sanremo consecutivi potrebbe uscire invece dal cono d’ombra del Nove dove finora non è riuscito a raggiungere gli ascolti sperati. Le basi nascono da lontano. A ottobre Amadeus era andato a presentare il suo libro nel pomeridiano di Amici e in quell’occasione gli stessi ragazzi in gara avevano chiesto di potere essere nuovamente giudicati da lui, uno che ha dimostrato di conoscere il mercato discografico. Un paio di volte Maria De Filippi aveva provato a convincerlo a tornare, ma Amadeus aveva declinato l’invito”.

La notizia del suo possibile arrivo al Serale sta già facendo discutere. Chi potrebbe affiancarlo in giuria? L’appuntamento con la prima puntata del Serale è fissato per sabato 22 marzo.

Amadeus e i prossimi progetti

Amadeus si prepara per i due nuovi format che andranno in onda a maggio su Nove. Il primo è Starstruck – Colpito dalle stelle, un talent simile a X Factor con concorrenti non professionisti, che andrà in prime time.

Il secondo, Raid the Cage, è un game show per coppie, previsto dal lunedì al venerdì in access prime time.

Dopo aver firmato un contratto quadriennale con Discovery a settembre 2024, Amadeus ha già condotto Chissà chi è e La corrida, e ora è pronto a lanciare i due nuovi programmi.