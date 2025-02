Simone Cristicchi ha ammesso che in passato il conduttore e direttore del Festival Amadeus non aveva accettato un suo brano.

Simone Cristicchi è uno dei cantanti più apprezzati in questa edizione del Festival di Sanremo, il cantautore romano è stato in grado di portare un brano il cui testo colpisce il pubblico per il tema trattato che è delicato e di grande rilevanza sociale. Ha però ammesso in un’intervista che il brano era già pronto da tempo e di essere stato scartato da Amadeus.

Brano scartato da Amadeus negli scorsi Festival di Sanremo

Simone Cristicchi è stato intervistato dal “Corriere della Sera” ed ha svelato che la canzone con cui è attualmente in gara dal titolo “Quando sarai piccola” è stata scartata dal presentatore e direttore artistico.

Per Cristicchi nessun rancore nei confronti di Amadeus perché come ha spiegato al celebre giornale – “nessuna rabbia, credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri“.

Una risposta che manifesta la sua maturità sia umana che artistica.

“Nei suoi Festival mi sarei sentito a disagio”

Proseguendo nell’intervista al “Corriere della Sera” ha poi parlato di come ha recepito l’esclusione dalla competizione da parte di Amadeus: “ringrazio Amadeus per non averla scelta, nei suoi Festival mi sarei sentito a disagio“.

In effetti considerato il tema trattato, la convivenza dei figli con i malati di Alzheimer, e il modus operandi di Amadeus il brano molto probabilmente non avrebbe avuto la risonanza attuale.