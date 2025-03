Un litigio inaspettato

Recentemente, il noto conduttore Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo sono stati avvistati in un acceso litigio nel parchetto del quartiere CityLife a Milano. Le immagini pubblicate dal magazine Oggi mostrano una Giovanna visibilmente infuriata, un’immagine che contrasta con l’immagine pubblica di una coppia sempre affiatata e serena. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla loro relazione, ma è importante ricordare che anche le coppie più solide possono attraversare momenti di tensione.

Le sfide professionali di Amadeus

Il litigio è avvenuto in un periodo di difficoltà per Amadeus, che sta affrontando ascolti deludenti con i suoi programmi su Nove. Nonostante il suo successo passato, la recente avventura televisiva non ha portato i risultati sperati, eccezion fatta per il programma ‘La Corrida’. I vertici dell’emittente hanno espresso preoccupazione per la situazione, suggerendo che le decisioni riguardo al conduttore potrebbero essere state affrettate. Tuttavia, la volontà di collaborare per nuovi progetti rimane forte.

Nuove opportunità in arrivo

In questo contesto di incertezze, si vocifera di un possibile trasferimento di Amadeus a Mediaset. Secondo le indiscrezioni, il conduttore potrebbe unirsi al cast del Serale di Amici di Maria De Filippi, affiancato da nomi noti come Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Questa nuova avventura potrebbe rappresentare un’importante opportunità per rilanciare la sua carriera e dimostrare il suo valore in un contesto diverso.

Un matrimonio solido nonostante le difficoltà

Nonostante il litigio e le sfide professionali, il matrimonio tra Amadeus e Giovanna Civitillo sembra rimanere solido. La coppia si è conosciuta nel 2003, quando Amadeus era il conduttore de ‘L’Eredità’ e Giovanna una delle ballerine del programma. Da allora, la loro relazione è cresciuta, culminando nel matrimonio nel 2012 e nella nascita del loro figlio, Josè Alberto. La lite immortalata dal magazine Oggi appare quindi come un episodio isolato in una storia d’amore che ha superato la prova del tempo.