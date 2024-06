Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo si separano: ecco cosa c'è dietro alla notizia che ha mandato in allarme i fan.

Una notizia inaspettata, che ha subito messo in allarme in fan più affezionati: Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo si separano. A lanciare lo ‘scoop’ è stata Antonella Clerici, ma nulla è come sembra.

Amadeus e la moglie Giovanna si separano?

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una coppia da vent’anni e hanno un figlio, Josè Alberto, che i fan più affezionati hanno visto crescere attraverso lo schermo. Durante un’ospitata a Verissimo, l’ex valletta de L’Eredità ha parlato così del grande amore con Sebastiani:

“Non me lo aspettavo, ma è nato l’amore con la A maiuscola. Ero molto timorosa e rispettosa dei ruoli, ma con lui mi sono sciolta. Amadeus mi ha inviato un bigliettino per bere un caffè insieme. Io ho accettato e, riaccompagnandomi a casa, ha provato a baciarmi. Al momento, mi sono tirata indietro, ma poi ci siamo rivisti ed è nata la nostra storia. Con lui ho conosciuto l’amore vero“.

Alla luce di queste bellissime parole, viene spontaneo credere che la notizia della separazione sia una bufala. Eppure, non possiamo bollarla del tutto come ‘fake’.

L’indiscrezione su Amadeus e Giovanna Civitillo

E’ vero, Amadeus e Giovanna Civitillo si separano, ma soltanto sul piano professionale. A partire da settembre 2024, Sebastiani lavorerà su Discovery, rete con cui ha firmato un contratto della durata di 4 anni. La moglie, invece, resterà in Rai. A confermare la sua presenza è stata Antonella Clerici.

Cosa ha detto Antonella Clerici su Giovanna Civitillo?

Durante l’ultima puntata del programma E’ sempre mezzogiorno, la Clerici ha ammesso: “Siamo arrivati all’esame finale, bisogna vedere se Giovanna sarà promossa, bocciata o… rimandata a settembre!“. Subito dopo, la Civitillo si è messa ai fornelli per preparare una ricetta sotto lo sguardo attento dello chef Daniele Persegani. Al momento dei saluti, il cuoco ha esclamato: “Io la voglio rivedere a settembre!“. Antonella, invece, ha dichiarato: “Per noi invece sei assolutamente promossa”. Dal canto suo, la moglie di Amadeus ha promesso: “Studierò di più“. Questo siparietto è stato utile a comunicare il rinnovo del contratto di Giovanna con la Rai.