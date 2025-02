Il ritorno di Amadeus sul NOVE

Dopo un periodo di incertezze e tentativi non andati a buon fine, il futuro di Amadeus sul NOVE sembra finalmente delinearsi. Il conduttore, noto per il suo carisma e la sua capacità di intrattenere, è pronto a tornare in prima serata con format innovativi che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. La Corrida, uno dei suoi cavalli di battaglia, tornerà a far parte della programmazione, ma non sarà l’unico show a caratterizzare la sua presenza sul canale.

Nuovi format in arrivo

In un’intervista rilasciata a Laura Carafoli per il Messaggero, Amadeus ha svelato i dettagli dei suoi nuovi progetti. Tra le novità più attese c’è Starstruck, un talent show che vedrà sei squadre di imitatori sfidarsi in esibizioni di canto. A differenza di altri programmi simili, i concorrenti non sono professionisti, ma semplici appassionati con un grande talento. L’obiettivo? Vincere un premio di 50 mila euro, decretato da una giuria e dal pubblico. Questo format, originario del Regno Unito, si preannuncia come un mix di divertimento e competizione, capace di coinvolgere gli spettatori.

Raid The Cage: un game show innovativo

Oltre a Starstruck, Amadeus condurrà anche Raid The Cage, un game show inedito in Italia. In questo programma, le coppie di concorrenti dovranno rispondere a domande per guadagnare tempo, che sarà poi utilizzato per raccogliere premi all’interno di una gabbia. I premi possono variare da orologi a automobili, rendendo il gioco ancora più avvincente. La direttrice dei contenuti di Discovery ha confermato che il programma andrà in onda a partire dalla fine di maggio, in access prime time, portando una ventata di novità nella programmazione del canale.

Un futuro luminoso per Amadeus

Amadeus non si limiterà a riproporre format già noti, ma sta anche esplorando nuove opportunità. Nonostante il successo di La Corrida, il conduttore è alla ricerca di nuove idee per rimanere al passo con le aspettative del pubblico. Discovery, dal canto suo, sembra intenzionata a puntare su volti nuovi, ma Amadeus rimane una figura centrale nella sua strategia di programmazione. Con il ritorno di format amati e l’introduzione di nuove sfide, il futuro di Amadeus sul NOVE si preannuncia ricco di sorprese e successi.