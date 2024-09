Amadeus, frecciatine alla Rai e retroscena sull’addio

Nel corso della conferenza stampa della presentazione dei palinsesti della Warner Bros, Amadeus ne ha approfittato per lanciare qualche frecciatina alla Rai. Non solo, il conduttore ha svelato anche qualche retroscena sull’addio alla tv di Stato.

L’avventura di Amadeus sul Nove è iniziata. Durante la presentazione dei palinsesti di Warner Bros, il conduttore ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, svelando retroscena inediti sul suo addio alla Rai. Stando a quanto raccontato da Sebastiani, con i vertici di Viale Mazzini è venuto meno quel rapporto di affetto che erano riusciti a costruire negli anni.

Amadeus ha dichiarato:

“Se la Rai ha fatto di tutto per trattenermi? Sì. Ma il discorso affettivo è venuto meno. Il rapporto umano viene prima di tutto: il rapporto che avevo con Fuortes, Stefano Coletta e Teresa De Santis non c’era più. Fuortes mi costrinse a fare altri due Festival quando io avevo pensato di avere finito. Quando ho deciso di prendere Affari tuoi, mi davano per pazzo. È una macchina perfetta. Dispiace solo leggere confronti con l’anno scorso e non leggere la Rai che mi ringrazi per aver lasciato una macchina perfetta”.