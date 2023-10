Amalia muore a 7 anni per un malore improvviso. Il ricordo: "Amava giocare col suo cane e la barbie. Voleva fare la youtuber"

Amalia muore a 7 anni per un malore improvviso. Il ricordo: "Amava giocare co...

Amalia muore a 7 anni per un malore improvviso. Il ricordo: "Amava giocare co...

Un malore improvviso, un dolore che non si può spiegare. La vita della piccola Amalia Giannina Tonutti, di appena 7 anni, è terminata bruscamente nel quartiere di Udine Est, dove la piccola viveva insieme a mamma Carol e a papà Mirko. La bimba era ricoverata nell’ospedale del capoluogo, a causa di un malore che l’aveva colpita due giorni prima.

Malore improvviso stronca la vita di una bimba di sette anni: l’ultimo saluto ad Amalia

I genitori della piccola erano giunti all’ambulatorio colmi di preoccupazione, in virtù di un problema cardiaco di Amalia che si pensava appartenesse ormai al passato. Venerdì invece la vita della bimba s’è spenta. “Amava giocare col suo cane e con la Barbie. Voleva fare la youtuber” ricordano i suoi cari.

Con la passione per i social e il sogno di diventare come quelle belle influencer che ammirava dallo schermo dello smartphone, i desideri di Amalia rimarranno purtroppo irrealizzati. La comunità s’è stretta intorno a Carol, Mirko e al fratellino della bimba, che a gennaio avrebbe compiuto otto anni.

Ai funerali di Amalia, svolti oggi, martedì 3 ottobre, in tantissimi si sono riversati nella chiesa di Gesù Buon Pastore, in via Riccardo Di Giusto. Addolorati anche i piccoli compagni della scuola elementare ‘Mazzini’ del quartiere di Godia, in via Bariglaria, che insieme alle insegnanti hanno dato l’ultimo, straziante saluto ad Amalia.