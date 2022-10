Amazon Prime Day 2022: le migliori 20 offerte di oggi 12 ottobre

Per il giorno 12 ottobre, l'ultimo di offerte, Amazon Prime Day dà l'opportunità di approfittare di varie promozioni in ogni settore per affari ottimi.

L’evento di Amazon Prime Day continua anche per il 12 ottobre con le ultime offerte che scadono intorno alle 23.59 di oggi. Per riuscire ad accaparrarsi gli ultimi articolil conviene affrettarsi e approfittarne. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e quali sono le migliori offerte di oggi nei vari settori.

Amazon Prime Day 2022

Dopo l’evento di Amazon Prime Day della scorsa estate, il noto e-commerce ha pensato ad altri giorni di sconti e offerte. Si tratta di un evento che è cominciato alle 00.00 dell’11 ottobre per concludersi alle 23.59 di oggi 12 ottobre. Gli iscritti a Prime hanno a disposizione soltanto poche ore per riuscire ad accaparrarsi gli ultimi articoli a prezzi scontati.

Un evento della durata di due giorni che sicuramente attirerà tantissimi consumatori che non vedono l’ora di acquistare già qualche dono in vista del periodo natalizio approfittando dei tantissimi sconti e offerte che questa giornata mette a disposizione. Come al solito, gli sconti riguardano tutti i settori: elettronica, device, ma anche giardinaggio, cucina, ecc.

Si consiglia di sbrigarsi perché il tempo passa e le occasioni rischiano di andare a ruba. Si ha tempo soltanto fino alle 23.59 di oggi per riuscire a ordinare e comprare gli ultimi articoli che maggiormente interessano e piacciono da mettere nel carrello approfittando delle promozioni e dei prezzi stracciati.

Amazon Prime Day 2022: come funziona

Un evento che ha una durata di 48 ore con offerte che riguardano soltanto gli iscritti al servizio di Prime. Chi aderisce al servizio Prime può accedere alla consegna gratuita del proprio ordine in 24 ore.

Per poter approfittare delle offerte di Amazon Prime Day è possibile iscrivere l’abbonamento al costo di 4,99€ al mese o fare una prova gratuita di 30 giorni per poi disattivarlo. Oltre a questo servizio, si ha diritto a tante altre agevolazioni riguardanti la musica e le serie tv sulla piattaforma di Amazon Video.

Amazon Prime Day 2022: le offerte del 12 ottobre

Qui sotto una classifica delle migliori offerte di Amazon Prime Day di oggi 12 ottobre con la descrizione dei vari prodotti.

Al click sulla seguente immagine verrà visualizzate tutte le offerte di amazon

1)Poco X4 Pro 5G

Uno smartphone con tripla fotocamera.

2)Philips Perfect Care performer

Un ferro da stiro da stiro con caldaia a vapore che elimina rapidamente le pieghe.

3)Braun Minipimer multiquick

Un frullatore che taglia e affetta.

4)Russell Hobbs

Un bollitore con capacità di un litro.

5)Ariete 44 Gratì grattugia elettrica

Una grattugia senza fili adatta dal funzionamento autonomo.

6)Sistema wi-fi 6 mesh tri band

Sono due pezzi di un dispositivo intelliggente che permette di gestire la propria casa.

7)Gigaset As485

Un telefono cordless con numeri grandi e vivavoce e con illuminazione.

8)Samsung galaxy M33 5 G

Uno smarphone Android dotato di 4 fotocamere.

9)Foppapedretti clever seggiolino

Un seggiolino per un bambino fino a 36 kg anatomico.

10)Mam easy start biberon

Sono due biberon che consentono una poppata molto più serena al bambino.

11)Braun regolabarba tagliacapelli

Un set che comprende una serie di prodotti per l’uomo.

12)Braun Silk épil 9

Un depilatore da donna molto facile da usare che consente di avere una pelle liscia.

13)realme book prime 8

Un notebook da 14 pollici con design ultra slim e dalla ricarica rapida.

14)Nokia smart tv 32 pollici

Ua smart tv del modello Nokia con contrasto e colori durevoli.

15)Yankee Candle fragrant reeds

Il noto marchio presenta questa candela al clean cotton che richiama fragranze al limone.

16)Omron RS1 misuratore di pressione

Permette di controllare la pressione sanguigna del polso e la salute cardiaca.

17)ghd Gold Styler

Una piastra per capelli professionali per una chioma liscia e setosa in poco tempo.

18)Laica J31Ab stream line

Una caraffa filtrante di vari colori tra cui il verde con indicatore e funzioni elettriche.

19)Bio oil olio per la cura della pelle

Un olio a base di ingredienti naturali indicato per le smagliature, le cicatrici e anche i rossori.

20) Eastpak padded pak’r zaino

Uno zaino di diversi colori con spallacci e tasca sia anteriore che posteriore.

Insieme a queste offerte, anche le migliori di Amazon Prime Day per la moda donna.