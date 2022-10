Amazon Prime Day 2022: funzionamento, date e offerte

L'Amazon Prime Day si svolge l'11 e il 12 ottobre. Scopriamo insieme alcune delle promozioni più interessanti riservate alla tecnologia.

Ritorna l’Amazon Prime Day 2022 con tantissime nuove e imperdibili offerte. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come iscriversi ad Amazon, nel caso non lo aveste ancora fatto, e come beneficiare in anticipo delle promozioni, riservate ai soli clienti Prime.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon, allora, questo è il momento giusto per farlo! L’Amazon Prime Day, che avrà inizio a partire da domani 11 ottobre e fino alla mezzanotte del 12 ottobre, è praticamente arrivato e l’iscrizione al sito permette l’accesso in anteprima alle offerte dei prossimi due giorni, ai soli clienti Prime.

L’iscrizione ad Amazon è gratuita per i primi 30 giorni. Inoltre, di recente, il costo dell’abbonamento a Prime, sia mensile che annuale, ha subito una leggera variazione. A questo proposito, l’azienda ha riconsiderato di offrire una prova gratuita, di 30 giorni, anche agli utenti che, già in passato, ne avevano usufruito.

Attualmente, il costo annuale dell’abbonamento ad Amazon Prime è di 49,90 € e il costo mensile è di 4,99 €. Il servizio può essere sospeso in qualsiasi momento.

Amazon Prime Day 2022: funzionamento

Indipendentemente dal fatto che voi siate vecchi clienti Prime o clienti Prime nuovissimi, la modalità di accesso all’Amazon Prime Day 2022 è praticamente la stessa. A questo proposito, sarà sufficiente effettuare il log in al sito e iniziare ad esplorarlo, oppure, inserire il prodotto che cercate e verificare se l’offerta è già disponibile.

L’Amazon Prime Day è un evento che interessa ogni categoria disponibile su Amazon, ma per la categoria relativa alla tecnologia si prevede uno sconto ulteriore del 50%.

Se ancora non siete iscritti ad Amazon, oppure, non avete ancora le idee chiare sul funzionamento dell’Amazon Prime Day 2022, allora, non vi resta che proseguire con la lettura dell’articolo per poterlo scoprire.

Amazon Prime Day 2022: guida alle offerte

L’Amazon Prime Day 2022 è un evento che interessa tutte le categorie presenti su Amazon, ma i clienti più fedeli sembrano essere maggiormente interessati alle promozioni presenti nel settore tecnologico. E per fortuna! Amazon, infatti, propone sconti fino al 50% soprattutto in questo settore, con accesso anticipato ai clienti Prime! Scopriamo insieme le promozioni più interessanti.

Echo Dot di terza generazione, altoparlante con integrazione Alexa

Echo Dot è il dispositivo che Amazon ha pensato per gli amanti della musica, un altoparlante intelligente, con rivestimento in tessuto, che si adatta perfettamente anche negli spazi più piccoli. Il dispositivo, che può essere gestito anche tramite Alexa, consente di scegliere tra una vasta selezione di musica disponibile su Amazon Prime Music, Apple Music, Spotify e altri servizi musicali. Grazie ad Audible, poi, è possibile ascoltare anche i propri libri preferiti.

Fire TV Stick, con Alexa integrata

Anche in questo caso, uno dei dispositivi più ricercati dai clienti Prime è in promozione imperdibile ed esclusiva. La Fire Stick di Amazon consente di trasformare un comune televisore in uno Smart TV. L’installazione della Fire Stick è semplicissima e, una volta effettuata, si potrà avere accesso al catalogo di Amazon Prime Video, Mediaset Play Infinity, Rai Play, Disney +, Netflix, YouTube e molte altre piattaforme di streaming, sia gratuite che a pagamento. La Fire Stick può essere spostata da un televisore all’altro, senza la necessità di nuove installazioni.

Echo Show 5, seconda generazione, Alexa integrata

Un dispositivo unico che apre a diverse funzionalità. Echo Show 5 è una telecamera grazie alla quale monitorare la vostra casa quando siete assenti, ma anche un promemoria che vi ricorda degli appuntamenti e gli impegni della giornata, un dispositivo che vi permette di gestire la vostra casa intelligente, una sveglia che vi fa iniziare la giornata con della buona musica o con l’ascolto del notiziario. Echo Show 5 è tutto questo e molto altro ancora!

Una telecamera + Blink-Mini, telecamera di sicurezza per interni in HD, con Alexa integrata

Questo bundle contiene due dispositivi diversi, che potrebbero essere spediti anche separatamente, una telecamera per interni e una telecamera per esterni, con immagini e video ad altissima risoluzione. La telecamera, senza fili, è alimentata da una comune batteria al litio, con una durata media di due anni. Progettata per resistere ad ogni temperatura e agente atmosferico, la telecamera vi aiuterà a sorvegliare sia l’interno che l’esterno della vostra casa anche con il sole, la pioggia o la neve, senza alcun pericolo. Questo bundle, tuttavia, offre numerosissimi altri vantaggi, tutti da scoprire.

Kindle Paperwhite Sgnature Edition da 32 GB

Senza pubblicità, con luce frontale e regolazione automatica e ricarica wireless, Kindle Paperwhite è il dispositivo ideale per leggere e portare con sé le proprie letture ovunque si vada. Il dispositivo offre uno spazio di archiviazione di 32 GB, uno schermo antiriflesso da 330 ppi e bordi sottili per leggere come se si stesse leggendo su carta stampata, anche sotto la luce diretta del sole. Il dispositivo offre questo e anche molto di più. Sentitevi liberi di esplorare ogni sua potenzialità.