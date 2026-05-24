Amazzoni del neza baazi in Pakistan: tra tradizione, sfide e riconoscimento

Donne a cavallo che raccolgono peg con coraggio e passione tra Rawalpindi e i melas del Punjab

In una giornata fredda nei pressi di Rawalpindi, una donna sale in sella con una lancia lunga 1,8 metri e corre verso un piccolo obiettivo sepolto nel terreno: è lo spettacolo del neza baazi, noto anche come tent pegging. La protagonista sta a pochi centimetri dal successo e perde il peg per pochi millimetri: la tensione nell’arena è palpabile, tra un boato trattenuto e sguardi increduli.

Attorno al campo, la maggioranza degli spettatori è maschile, molti portano il turbante e accompagnano la gara con dhol e shehnai, mentre venditori offrono tè e fritture ai presenti.

Dietro a quella scena c’è una storia di rottura degli schemi: nel 2026 nasce il Bint-e-Zahra Club, il primo circolo femminile dedicato al neza baazi in Pakistan, formato da cavalieri come An