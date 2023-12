Ambra Angiolini: "Io minacciata da Morgan? Vi dico la verità"

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha intercettato Ambra Angolini per consegnarle il tapiro d’oro e lei ha rotto il silenzio in merito alle presunte minacce di Morgan.

Ambra Angiolini: le minacce di Morgan

Ambra Angiolini è stata minacciata da Morgan? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e, sembra, che sia valsa al cantante l’esclusione da X Factor. In merito alla questione lei ha replicato e ha affermato: “Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte”, e ancora: “Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto”.

Lo stesso Morgan da quando ha lasciato il programma ha promesso che avrebbe svelato la sua “verità” in merito all’intera vicenda e si è scagliato contro l’ex collega Fedez, che a sua volta ha detto: “Morgan non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”. Alla vicenda seguiranno altri sviluppi? Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e ai fan non resta che attendere.