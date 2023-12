Fedez risponde a Morgan: "Io non ho leccato i piedi a Sgarbi e Meloni"

Fedez ha replicato alle recenti polemiche che lo hanno travolto per colpa di Morgan, che lo ha accusato di aver collaborato con uno dei cantanti in gara (Zo Vivaldi degli Stunt Pilots).

Fedez contro Morgan

La schermaglia tra Fedez e Morgan non sembra essere in procinto di placarsi e, nelle ultime ore, il rapper è tornato a replicare contro il cantante, su cui ha affermato: “Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo non insinuarlo”, e ancora: “Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in c**o. Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi”.

Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? I fan dei social sono impazienti di sapere se Morgan tornerà ad attaccare il rapper o gli altri giudici del talent show visto che, a suo dire, sarebbe stato ingiustamente mandato via dal programma che, con lui, avrebbe potuto ottenere (a suo dire) ascolti più alti). Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli, e ai fan non resta che attendere.