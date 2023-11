Fedez furioso con Morgan: "Smentisca quello che ha detto o lo porto in tribunale"

Dopo Morgan anche Fedez è stato intercettato dai microfoni di Striscia la Notizia e, ovviamente, ha replicato e smentito quanto affermato dall’ex collega nei suoi confronti.

Fedez contro Morgan

Morgan ha affermato pubblicamente di aver avuto una lite (difronte alle telecamere accese) con Fedez che, incurante del fatto che fosse presente sua figlia di 3 anni, lo avrebbe preso a parolacce e avrebbe chiesto alla produzione di X Factor di cacciare Morgan (perché, altrimenti, se ne sarebbe andato lui). L’ex giudice dello show (sollevato dal suo incarico con una nota ufficiale diffusa del programma) nelle ultime ore è stato smentito dal rapper, che ha anche affermato di essere pronto ad intraprendere contro di lui una battaglia legale qualora non svelasse la verità.

“Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto”, ha dichiarato il marito di Chiara Ferragni, e ancora: “Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Al momento il mondo social sembra essersi diviso tra chi ha preso le parti di Morgan e chi, invece, si è schierato dalla parte di Fedez.