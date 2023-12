Pucci riceve l’Ambrogino d’oro: “Le polemiche? Non me n’ero accorto. ...

Riceve l’Ambrogino d’oro e risponde alle polemiche che lo hanno travolto: nel giorno della consegna del riconoscimento, il comico Andrea Pucci ha anche deciso di chiedere “scusa”, se “involontariamente” ha offeso qualcuno con i suoi spettacoli.

Ambrogino d’oro a Pucci: “Le polemiche? Se ho offeso, chiedo scusa”

“Ci sono state polemiche? Non me n’ero accorto”, ha ironizzato il comico Andrea Pucci in occasione della cerimonia che si è tenuta a Milano e in occasione della quale ha ricevuto l’Ambrogino. “La polemica rimane una polemica, indipendentemente da quello che si vuole esprimere”, ha aggiunto.

Ai giornalisti presenti all’evento, poi, Pucci ha ribadito: “Io l’accetto e vado a ritirare il mio premio, onorato della mia carriera e di quello che ho fatto. Prendo le distanze completamente da tutto ciò che mi è stato attribuito, perché credo che la sessualità di ogni persona debba essere interpretata liberamente – e ha concluso –. Quindi se involontariamente nei miei spettacoli ho offeso qualcuno, chiedo scusa”.

Il commento su Sala

“Non sono stato molto critico verso il sindaco Sala, ho detto che ci sono dei motivi per cui secondo me l’amministrazione commette degli errori”, ha detto ancora il comico. “Non è una critica ma un dato di fatto, secondo il mio parere personale. Milano è una città che sta crescendo vertiginosamente e bisogna rimanere all’altezza, anche con l’amministrazione”, ha sottolineato Pucci.