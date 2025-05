Amburgo, attacco con coltello in stazione: fermata una donna

Paura alla stazione ferroviaria di Amburgo, dove intorno alle 18 si è verificato un attacco con coltello che ha provocato diversi feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul posto, fermando una donna sospettata di essere la responsabile dell’aggressione.

Un’aggressione, con arma da taglio è avvenuta presso la stazione ferroviaria di Amburgo, secondo quanto riportato dal quotidiano Bild.

L’attacco avrebbe provocato almeno 17 feriti, sei dei quali in condizioni gravi e in pericolo di vita.

Si segnala che alcune di queste sarebbero state assistite direttamente a bordo dei treni prima di essere trasportate in ospedale. I media locali riportano che l’attacco è avvenuto vicino ai binari 13 e 14, accessibili tramite una strada principale trafficata.

L’area intorno al luogo dell’incidente è stata temporaneamente chiusa per consentire lo svolgimento delle indagini. La stazione centrale di Amburgo rappresenta uno dei principali snodi di trasporto in Germania e oggi, intorno alle 18, era particolarmente affollata. Secondo il sito ufficiale, ogni giorno transitano oltre 550.000 viaggiatori, con un picco di presenze durante le ore di punta del venerdì.

Una donna tedesca di 39 anni è stata fermata dalla polizia federale. Al momento, le dinamiche e i motivi dietro il gesto restano avvolti nel mistero. Le forze dell’ordine di Amburgo, tramite un comunicato su X, hanno confermato che è in corso una vasta operazione di sicurezza per gestire la situazione e garantire l’ordine.

🚨🇩🇪 The perpetrator of the knife attack at Hamburg train station is a woman. She has been arrested by police. No leads have been ruled out at this time. (BILD) pic.twitter.com/jiVDZhxMW0

