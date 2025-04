Un’altra giovane vittima nelle ore delle festività pasquali. É accaduto nel comune di Francofonte, nel Siracusano, dove un 17enne è stato ucciso a colpi di coltello. I soccorritori giunti in loco hanno trovato il ragazzo riverso a terra: il giovane aveva perso troppo sangue e, nonostante i tentativi di salvarlo, è stato dichiarato morto. Immediatamente sono scattate le indagini che hanno consentito di raccogliere i primi indizi utili a ricostruire i fatti e ad individuare i responsabili.

Ecco che cosa è successo.

Ucciso in strada 17enne, è stato accoltellato a morte

Gli inquirenti coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa hanno iniziato ad avanzare ipotesi a seguito delle prime indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Augusta. Secondo quanto accertato il decesso del 17enne sarebbe sopraggiunto al culmine di una violente lita scaturita per cause ancora da accertare. Il tutto è accaduto in via Nastro Azzurro, conosciuta come la via dei pub: il 17enne avrebbe, nello specifico, avuto un confronto verbale con un 21enne, al momento ritenuto uno dei sospettati anche se rimane da chiarire se effettivamente sia stato lui l’autore dell’accoltellamento mortale.

Tra le ipotesi legate alle cause della lite non si esclude l’abuso di alcolici: le condizioni psicofisiche dei due ragazzi potrebbero aver subito alterazioni a causa dell’alcol ed il 21enne avrebbe estratto un coltello scagliandosi contro il 17enne. Dopo essere raggiunto da un fendente il minorenne si è accasciato a terra perdendo molto sangue: si ritiene che almeno una coltellata possa aver toccato organi vitali. Per accertarlo è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima: il medico legale dovrà dunque accertare quando al momento ipotizzato.